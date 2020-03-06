Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu'nun da takımla çalıştığı belirtildi. Futbolcuların antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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