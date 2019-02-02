Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başladı
1 saat önce
- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladıİSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı
İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve divan kurulu üyelerinin katılımıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
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