Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başladı

1 saat önce

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladıİSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve divan kurulu üyelerinin katılımıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Son Haftaların Formda İsmi Nabil Dirar'dan Dikkat Çeken Ersun Yanal Sözleri Fenerbahçe'de Golle Tanışan Victor Moses, Batman Vurgulu Gol Sevincinin Anlamını Açıkladı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Transfer Ettiği Tolgay Arslan, Arma Yorumuyla Beşiktaşlıları Kızdırdı Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:46:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]