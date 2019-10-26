Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısını canlı takip ediyoruz...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Divan Başkanı Vefa Küçük 12.30 diye duyurulan toplantı başlama saatini güvenlik önlemler nedeniyle üyelerin gelmelerinin gecikmesi nedeniyle biraz ileriye aldıklarını duyurdu.