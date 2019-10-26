Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

40 dakika önce

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, System.String[]

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.


Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısını canlı takip ediyoruz...


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.


GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


Divan Başkanı Vefa Küçük 12.30 diye duyurulan toplantı başlama saatini güvenlik önlemler nedeniyle üyelerin gelmelerinin gecikmesi nedeniyle biraz ileriye aldıklarını duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:04 
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