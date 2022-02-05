Üye Girişi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

05.02.2022 11:03

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Vefa Küçük, yaptığı açılış konuşmasında, nisan ayında yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Ben dahil 3 arkadaşımız adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi geçen yıl nisan ayında yapılsa görevi bırakacaktım. Görevimi sürdürüyorum. Adaylık herkese münasip. Şu ana kadar yeniden aday olacağıma dair hiçbir çalışma yapmadım. Ne zaman yapılırsa 'Varım' dedim." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Küçük, "Bundan rahatsızlık duyuyorum. Divan kurulu üyesi herkesin hakkı başkan olmak. Sanki benim hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı sözler duyuyoruz. Ben 2014'ten bu yana bu şerefli görevi ifa ediyorum. Bu nisan ayında ertelenmezse tekrar sandığa gitme gerçekleşecek. Ben yine adayım. Ben Ali Koç'un adamıymışım, 'Vefa Küçük'ü divan kurulunda devirelim, sırası gelince Ali Koç'la hesaplaşalım.' diyorlar. Bana Ali Koç yokken Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Kimsenin adamı değilim. Olmaya da niyetim yok. Adam gibi adam olduğum için adayım." diye görüş belirtti.

"Fenerbahçe'ye hizmetten dönersem namerdim"

Çeşitli konularda kendisine yöneltilen eleştirileri göğüslemeye hazır olduğunu vurgulayan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye hizmetten dönersem namerdim. 8 yıllık başkanlığımın 4 senesini Aziz Yıldırım'la geçirdim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe sevdalısı ama zor tarafları çok. Birbirimizi kırmadan 4 sene birlikte hizmet ettik. Ali Koç'la 4. senemiz. Kendisinin de zor tarafları var. Ben mevcut başkanlara hep destek verdim. Eğer onların uygulamalarında beğenmediğim hususlar varsa tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerde olduğu gibi bunun şovunu yapmadım. Diğer kulüplerde başkanlarla divan kurulları arasında büyük çekişmeler oldu. Ben onu yapmadığım için çok hatalıyım. Bana ve Fenerbahçe'ye yakışanı yaptım. Aziz Yıldırım, dün basın toplantısı yaptı. 3 Temmuz'da bu acıyı yaşatanları dava edeceğini beyan etti. Bütün arkadaşlarımıza destek verdiğimizi ve hukuk savaşında onların yanında yer aldığımızı beyan etmek istiyorum. Diğer 2 başkan adayına tavsiyem, seçildikleri takdirde yönetim kuruluna destek versinler."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

YORUMLAR
500

Faruk Ilgaz Tesisleri, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Kalamış, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:28:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement