Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

38 dakika önce

Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Spor
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