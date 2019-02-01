Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak
38 dakika önce
Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe
Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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