Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 6. yılında anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 6. yılında anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 6. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:14 Kaynak: AA
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