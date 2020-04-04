Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 6. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 6. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:29
Son Dakika Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak