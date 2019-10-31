Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?

1 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?, System.String[]

Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.


Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.


Avrupa'da 515. randevu


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.


Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.


Real Madrid, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:27 
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