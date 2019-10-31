Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?

Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.



Avrupa'da 515. randevu



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.



