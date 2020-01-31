Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Zanka, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu Zanka, Fortuna Düsseldorf ile görüşmek için Almanya'ya gitti Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor