Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Zanka, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Düsselldorf, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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