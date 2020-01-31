Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı

19 dakika önce

Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı, System.String[]

Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır."

29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.


Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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