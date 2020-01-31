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Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı
19 dakika önce
Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır."
29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
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