Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'i bekliyor! - Son Dakika

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'i bekliyor!

Fenerbahçe Beko'daki geleceğiyle ilgili görüşmek için 15 Haziran'da Türkiye'ye gelen koç Zeljko Obradovic, 2 gün süren toplantılar sonrasında 'olumlu' bir şekilde Belgrad'a döndü.

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Fenerbahçe Beko'daki geleceğiyle ilgili görüşmek için 15 Haziran'da Türkiye'ye gelen koç Zeljko Obradovic, 2 gün süren toplantılar sonrasında 'olumlu' bir şekilde Belgrad'a döndü. Tecrübeli koç, kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceğini açıklamıştı.


Tüm detayların konuşulduğu toplantının ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkarken Sarı- Lacivertliler'in Sırp çalıştırıcıya 2+1'lik sözleşme önerdiği belirtildi.


TOPLANTI İKİ GÜN SÜRDÜ


Her iki tarafın geleceğini çizeceği süreç, Obradovic'in 15 Haziran'da Türkiye'ye gelmesiyle başladı. Başkan Ali Koç önderliğindeki toplantılar tam 2 gün sürdü. Karşılıklı müzakerenin yapıldığı görüşmelerde iki taraf da şartlarını ortaya koydu. Sonuç ise olumluydu. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerde olduğu gibi Fenerbahçe'nin bütçe küçülmesini saygıyla karşılayan Obradovic ile Fenerbahçe arasında orta yol bulundu.


AİLESİYLE SON KARARI VERECEK


Ve Obradovic 'olumlu' bir şekilde, önceki gün Belgrad'a Başkan Ali Koç tarafından uğurlanarak gönderildi. Sonrasında kulüpten gelen açıklamada, Obradovic'in ailesiyle konuştuktan sonra karar vereceği yazıldı. Peki ailesiyle konuşacağı konu ne?


TÜRKİYE'DE NE KADAR KALACAK?


Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 sözleşme teklif ettiği ve buna göre en az 2 yıl daha Türkiye'de kalacak olan Obra'nın özellikle de süre anlamındaki bu konuyu ailesiyle istişare etmek istediği öğrenildi.


Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:18 

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'i bekliyor! - Son Dakika Spor
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