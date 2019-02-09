Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Rus ekibi Zenit ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Rus ekibi Zenit ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını 10 Şubat Pazar günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Güncel
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