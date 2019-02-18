Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit
ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:17 Kaynak: DHA
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