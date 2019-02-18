Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:17 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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