Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Zenit takımı ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya
'nın Zenit
takımı ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, 21 yaş altı takımı oyuncularının da katıldığı belirtildi.
Futbolcuların antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rusya'ya hareket edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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