Fenerbahçe-Zenit Maçını Fransız Hakem Yönetecek
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat Salı günü Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit arasında oynanacak maçta Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çalacak.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda 12 Şubat Salı günü Fenerbahçe
ile Rusya
ekibi Zenit
arasında oynanacak maçta Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı
'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli üstlenecekken Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:17 Kaynak: DHA
Fenerbahçe-Zenit Mücadelesini Fransız Hakem Ruddy Buquet Yönetecek
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