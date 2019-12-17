Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak

6 saat önce

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak, System.String[]

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.


Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.


Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.


Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor


Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.


Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.


İstanbulspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:39 
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