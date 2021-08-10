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Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku - Son Dakika

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku

10.08.2021 11:06
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku, System.String[]

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresun'da dün akşam oynanan maç sonrası tribünlerde şok yaşadı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresun'da dün akşam oynanan maç sonrası tribünlerde şok yaşadı. Bir kadın taraftarın forma imzalatmak için çağırdığı Altay, diğer taraftarların tepki göstermesi üzerine formayı imzalamadan geri iade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - GİRESUN

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Giresun, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku - Son Dakika Spor


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