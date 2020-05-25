Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası

Haberde, Ada ekibi Sheffield United'ın, Manchester United 'dan Dean Henderson'ı yeniden kiralayamaması durumunda rotayı Fenerbahçeli Altay Bayındır'a çevireceği belirtildi. Altay Bayındılar'la Hollanda devi Ajax da yakından ilgileniyor.

İngiliz basını, bu performansı sonrası Premier Lig kulüplerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'ın Sheffield United'ın radarına girdiğini yazdı.

Fenerbahçe 'nin sezon başında Ankaragücü 'nden kadrosuna dahil ettiği genç kalecisi Altay Bayındır , gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

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