Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası - Son Dakika

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği genç kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası, System.String[]

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği genç kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.



İngiliz basını, bu performansı sonrası Premier Lig kulüplerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'ın Sheffield United'ın radarına girdiğini yazdı.



Haberde, Ada ekibi Sheffield United'ın, Manchester United'dan Dean Henderson'ı yeniden kiralayamaması durumunda rotayı Fenerbahçeli Altay Bayındır'a çevireceği belirtildi. Altay Bayındılar'la Hollanda devi Ajax da yakından ilgileniyor.



Altay Bayındır, Fenerbahçe, Ankaragücü, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:48 

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası - Son Dakika Spor
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