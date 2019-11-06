Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan o pozisyon için açıklama: 'Ne yazık ki...'
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan o pozisyon için açıklama: 'Ne yazık ki...'

Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan o pozisyon için açıklama: 'Ne yazık ki...'

6 saat önce

Pazar günü Kayserispor maçında Pedro Henrique ile yaşadığı, spor gündemini meşgul eden pozisyonla ilgili konuşan Altay Bayındır,"Amacım sadece topa hamle yapmaktı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan o pozisyon için açıklama: 'Ne yazık ki...', System.String[]

Pazar günü Kayseri spor maçında Pedro Henrique ile yaşadığı, spor gündemini meşgul eden pozisyonla ilgili konuşan Altay Bayındır,


"Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı.


Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" sözlerini sarf etti.


Gustavo ilk maçını anlattı;

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Altay Bayındır, Pedro Henrique, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:09 
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