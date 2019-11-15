Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli basketbolcu de Colo, THY Avrupa Ligi'nde "son 10 yılın en iyileri"ne aday
Son Dakika Spor Fenerbahçeli basketbolcu de Colo, THY Avrupa Ligi'nde 'son 10 yılın en iyileri'ne aday - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli basketbolcu de Colo, THY Avrupa Ligi'nde "son 10 yılın en iyileri"ne aday

7 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.

Fenerbahçeli basketbolcu de Colo, THY Avrupa Ligi'nde

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.

Organizasyonun internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde son 10 yıla damga vuran basketbolcu adayları arasına, Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın ve İtalyan forveti Datome'nin ardından de Colo da girdi.

THY Avrupa Ligi tarafından "en iyi 10 oyuncu"nun seçimi için toplam 50 aday açıklanacak. Adayların belli olmasının ardından taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, de Colo'nun kariyerine ilişkin bilgilere de yer verildi. "Ölümcül, yaratıcı ve durdurulmaz" olarak nitelenen 32 yaşındaki oyuncunun, 2016 ve 2019 yıllarında Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan CSKA Moskova'ya liderlik yaptığı vurgulandı.

Başarılı basketbolcunun, 2016 yılında Avrupa Ligi'nin ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilip aynı zamanda ligin en skorer ismi olarak "Alphonso Ford Sayı Kralı Ödülü"nü aldığı ve bir sezonda bunu başararak tarihe geçen tek oyuncu olduğu belirtildi.

Fransız oyuncunun, Avrupa Ligi kariyerinde 3 defa ayın en değerlisi, 16 kez ise turun en değerlisi seçildiği ve bunun bir rekor olduğu hatırlatıldı.

De Colo'nun Avrupa Ligi'nde 100 veya daha fazla oynayıp 16,2 puan ortalaması olan tek basketbolcu olduğuna dikkat çekildi.

Türk Hava Yolları, De Colo, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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