Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: "Türkiye'nin İtalya gibi olmasını... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: 'Türkiye'nin İtalya gibi olmasını... - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: "Türkiye'nin İtalya gibi olmasını...

6 saat önce

- Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: "Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum!

- Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması:

" Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum!"

İSTANBUL - Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome, Türkiye'nin korona virüste ülkesi İtalya gibi olamaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu. Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını...

Malcolm Thomas, Gigi Datome, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu         
17:34
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum         
12:10
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome'den virüs açıklaması: "Türkiye'nin İtalya gibi olmasını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]