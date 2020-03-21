Son Dakika › Dünya › Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı - Son Dakika Dünya
Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı
18 dakika önce
Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme yapılacak.
Fenerbahçe Beko basketbol erkek A takımında yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyeti duruma ivedilikle müdahale ederken takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:14
Son Dakika Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi