Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Benzia Çalışmalarını Takımdan Ayrı Sürdürdü

Fenerbahçeli Benzia Çalışmalarını Takımdan Ayrı Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan Yassine Benzia çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Fenerbahçeli Benzia Çalışmalarını Takımdan Ayrı Sürdürdü, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan Yassine Benzia çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci çalışması akşam saatlerinde yapılırken, ikinci yarı lig kadrosunda adı TFF'ye bildirilmeyen Benzia, hazırlıklarını bireysel olarak sahada devam ettiriyor. Cezayirli futbolcu, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarını bireysel antrenör eşliğinde sürdürdü.

Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani'nin de takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Yassine Benzia, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe Maçından 3 Puan Alacağımıza İnanıyorum Trabzonspor, Denizlispor Forması Giyen Ziya Alkurt'a Kancayı Taktı Son Dakika! Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Tarihi Açıklandı Roberto Soldado'dan Yeni Sözleşme Yorumu: İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Benzia Çalışmalarını Takımdan Ayrı Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]