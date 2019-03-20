Fenerbahçeli Benzia Çalışmalarını Takımdan Ayrı Sürdürdü
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan Yassine Benzia çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
'de, kadro dışı bırakılan Yassine Benzia
çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri
'nde günün ikinci çalışması akşam saatlerinde yapılırken, ikinci yarı lig kadrosunda adı TFF
'ye bildirilmeyen Benzia, hazırlıklarını bireysel olarak sahada devam ettiriyor. Cezayirli futbolcu, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarını bireysel antrenör eşliğinde sürdürdü.
Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani
'nin de takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:33 Kaynak: DHA
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