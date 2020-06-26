Fenerbahçeli Berke Özer Westerlo ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe, Berke Özer'in yeni sezonda da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

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