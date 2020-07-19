Fenerbahçeli çift "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde nikah masasına oturdu - Son Dakika

Fenerbahçeli çift "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde nikah masasına oturdu

Manisa'nın Demirci ilçesinde Fenerbahçe taraftarı çift, nikah memuru ve şahitlerin de sarı-lacivertli olduğu nikah töreniyle "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde evlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Fenerbahçe taraftarı çift, nikah memuru ve şahitlerin de sarı-lacivertli olduğu nikah töreniyle "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde evlendi.

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İki yıl önce tanışan Ayşegül Çahan ve Ali Rıza Çoban çifti, 19 Temmuz 2019'da nişanlandı. Koyu Fenerbahçeli çift, nikahlarını da bu günde kıydırmak istedi.

Belediye Nikah Dairesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende genç çifti, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Nikah memuru ve şahitlerin de Fenerbahçeli olduğu törende, damat ve gelin sarı-lacivertli formayla fotoğraf çektirdi.

Ali Rıza Çoban, nikahın ardından gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde evlendikleri için heyecan duyduklarını anlattı.

Çoban, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da izleyeceklerini ifade etti.

Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fenerbahçeli çift 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdu - Son Dakika
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22:29
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22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
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