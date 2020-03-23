Fenerbahçeli Datome'den corona virüsü (koronavirüs) açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport'un muhabiri Andrea Barocci'ye açıklamalarda bulundu.



Takımda corona virüs belirtisi taşıyan oyuncu ve idari kadro çalışanları olduğu konusunda Datome, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.



Türkiye'deki durumu da değerlendiren Datome, "İtalya'da başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok ama bence en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak olacak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" dedi. (Fanatik)



