Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 22:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Dirar'ın milli takım kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor