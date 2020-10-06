Fenerbahçeli Dirar'ın milli takım kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.