Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız - Son Dakika

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız

15.12.2020 19:16
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız, System.String[]

Kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı lacivertli kulübe algı operasyonu yapıldığını ve kendilerine yönelik yapılan oyunların hepsini bozacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe TV'de canlı yayına çıktı ve Yeni Malatyaspor maçının ardından yoğunlaşan eleştirilere yanıt verirken, sarı-lacivertli takım aleyhine bir operasyon olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile ilgili sürekli bir algı oluşturulduğunu söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe, sezon başından beri oluşturulan bu algının içinde olmadı, biz olmadık. Bu ortamı oluşturan kişiler, bunun bir planını kendilerince yaptılar, uygulamak istedikleri plan dahilinde ilerlediklerini zannetsinler, biz buna karşılık koyacağız, karşılığını vereceğiz, öncelikle sahada vereceğiz. Türkiye'de şu anda lig sıralamasına baktığımızda bizim arkamızda olan birçok takım, hala şampiyonluk şarkıları, hocasından memnun taraftar kitleleriyle gidiyor algısı oluşturulurken, bizim için farklı bir algı oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYOR"

Fenerbahçe'nin sahada her şeyi bozacağını kaydeden yönetici, "Yapılan oyunların hepsini bozacağız. Saha içinde göstermemiz gereken şeyler var. Saha içinde ivedilikle bunun karşılığını veren bir takım ve yaptığımız açıklamalarla süreci doğru yöneteceğimize inanıyorum. Biz zaten işler iyi giderken devreye girmek için burada değiliz. Oluşturulan ortam, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ben şampiyonluğun yetmediği süreçleri yaşadım. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım" diye konuştu.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Operasyon, TV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız - Son Dakika Spor


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