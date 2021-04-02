Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu - Son Dakika Spor

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