Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Eski Futbolcu Radovic Hayatını Kaybetti

Fenerbahçeli Eski Futbolcu Radovic Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bosna Hersek'nin köklü takımlarından Zeljeznicar'ın efsaneleri arasında yer alan ve 1966-67 sezonunda Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Vasilije Radovic hayatını kaybetti.

Fenerbahçeli Eski Futbolcu Radovic Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bosna Hersek'nin köklü takımlarından Zeljeznicar'ın efsaneleri arasında yer alan ve 1966-67 sezonunda Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Vasilije Radovic hayatını kaybetti.

Zeljeznicar Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Radovic'in bu sabah Saraybosna'da vefat ettiği belirtildi.

Karadağ'ın Cetinje şehrinde 1938'de dünyaya gelen Radovic, 1966-67 sezonunda Abdullah Gegiç'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Karadağlı futbolcu, sarı-lacivertli ekip dışında profesyonel futbol kariyerinin tamamını Zeljeznicar'da geçirdi. Zeljeznicar formasını 307 resmi maçta giyen Radovic, sakatlığı nedeniyle 1971'de kariyerini sonlandırdı.

Eski Yugoslavya'nın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Radovic, önemli isimlerle rekabet etmesine rağmen 3 kez de milli formayı giydi.

Radovic'in cenaze töreni, yarın Cetinje'de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Karadağ, Saraybosna, Fenerbahçe, Spor
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