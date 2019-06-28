Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti
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Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

1 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti, System.String[]
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüp internet sitesinden Birand için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "10 yıl boyunca formamızı giyen yüksek divan kurulu üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:33 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Şükrü Birand, Spor
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