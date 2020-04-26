Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı: "Fatih Terim'den rica ederdik..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı: 'Fatih Terim'den rica ederdik...' - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı: "Fatih Terim'den rica ederdik..."

37 dakika önce

Ünlü futbol yorumcusu Haldun Domaç'ın sosyal medya üzerinden konuğu olan Tuncay Şanlı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı:

Ünlü futbol yorumcusu Haldun Domaç'ın sosyal medya üzerinden konuğu olan Tuncay Şanlı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.


" Arsenal'den de istendiğini biliyoruz ama Middlesbrough daha istekli oldu anladığımız kadarıyla." sözü üzerine Tuncay Şanlı, "Arsenal 1.5 yıl kadar beni izledi ama tam olarak pozisyonumu bilmiyorlardı. Fenerbahçe'deki ilk senemde 3-5-2'nin sağında ve solunda oynadım. Sonra orta saha bölümüne geçtim. Ümit Milli Takım'da santrfor gibi oynuyordum. Bazen ben de yerimi yadırgıyordum nerede oynadığıma dair. Arsenal'de o süreçte tam olarak hangi pozisyonda oynadığımı bilmiyordu. Middlesbrough'ya da Arsene Wenger öneriyor, öyle gerçekleşiyor transfer. Ondan sonra beni takibe alıyorlar." dedi.


Milli takımda forvet oynamamasına rağmen en çok gol atan üçüncü oyuncu olmasının hatırlatılması üzerine Şanlı, "Milli takım ruhu diye bir şey vardı. Ay-yıldızlı antrenman tişörtünü giydiğinizde bile bambaşka bir atmosfere bürünürsünüz. Bazen kendi takımınızda çok iyi performans gösteremeyebilirsiniz ama orada bir kalıp vardır. Bazı oyuncular o sahneye geldiğinde başka bir performans gösterirler." dedi.



Milli takım ile ilgili bir anısını da anlatan Tuncay Şanlı, "2008 Avrupa Şampiyonası'nda birçok maça giderken farklı hazırlıklar yapıyorduk. Biz duygumuzu farklı yaşarız. Bazı maçlar var ki, o duyguyla mücadele ettiğimizde kazanırız biz. Ben belirli görüntüler hazırlardım, Çek veya Hırvatistan maçıydı. Fatih hocaya (Terim) rica ederdik, 'siz önden soyunma odasına gidin, biz grup olarak hep birlikte gelelim' diye. Mehter Marşı ile soyunma odasına girerdik biz. Bazen teknik adamın bir şey söylemesine gerek kalmaz. Fatih hocanın motivasyon anlamında bize kattığı çok şey vardır. Biz de ondan tecrübeler edindik. Ben de en önde, Mehter Marşı ile maça giderdik." ifadesini kullandı. (Ajansspor)

Tuncay Şanlı, Haldun Domaç, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:36 

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