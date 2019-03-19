Fenerbahçeli Frey, Almanya'da Ameliyat Oldu
24 dakika önce
Fenerbahçe'nin sezon başında Zürih'ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey, Almanya'nın Münih kentinde ameliyat oldu.
Fenerbahçe
'nin sezon başında Zürih'ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey
, Almanya
'nın Münih
kentinde ameliyat oldu.
Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Münih'te bulunan bir hastanede ameliyat edilen Frey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. 4 aydır sakatlığı bulunan ve gelinen süreçte ağrılarının daha da artmasıyla milli takım arasında bıçak altına yatan hücum oyuncusunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor. Antrenmanları bile ağrı içinde tamamladığı öğrenilen Frey'in Fenerbahçe için fedakarlık yaptığı ve ameliyatı ertelettiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü Phillip Cocu
döneminde daha fazla forma şansı bulan ve oynadığı 13 lig maçında 3, 5 Avrupa
maçında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu formasına kavuşarak takımına yeniden katkı sağlamak istiyor. Ersun Yanal
ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da dile getiren Frey yakın çevresine Fenerbahçe'de oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu da dile getiriyor. İyileşme sürecinin hemen ardından takımına daha çok katkı sağlamak için geri döneceğini vurgulayan Frey, bana fırsat verildikçe formamın hakkını sonuna kadar vereceğim ve taraftarımızı atacağım gollerle mutlu edeceğim mesajını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:54 Kaynak: DHA
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