Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Kupayı kaldırmak istiyoruz" - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Kupayı kaldırmak istiyoruz"

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur.

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç:

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu belirterek, " Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur. Bizim kupada hala şansımız var. Evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirerek finale çıkmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Önümüzdeki 8 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Maçların çoğunu evimizde oynayacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sezona bakacağız. Daha büyük hedeflerle inşallah daha iyi yerlere varacağız." şeklinde konuştu.


"Taraftarlar varken oyuncuların isteği iki üç katına çıkar"


Kalan maçlarda taraftarın eksikliğini hissedeceklerini kaydeden sarı-lacivertli futbolcu şunları söyledi:


"Futbolu güzel yapan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de taraftardır. Taraftarlar oyuncuyu ateşler. Taraftarlar varken oyuncuların isteği iki üç katına çıkar. Futbolu güzel yapan şeylerden bir tanesi de budur. Yapacak bir şey yok. Saygı duymamız gerekiyor. Böyle bir karar çıktıysa bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Önümüzde bir kupa hedefi var. Çok çalışarak en kısa zamanda formumuzu yakalayacağız ve o hedefe ulaşmak istiyoruz. Maçların ertelenmesi bekleniyordu. Avrupa'da ligler ertelendiği için bizde de olacağını biliyorduk. Sadece ne zaman olacağını bilmiyorduk. Kayseri maçı öncesinde mi olacaktı, yoksa sonrasında mı? Evet, ertelendi ama kabul etmek lazım. Bazıları kararı doğru buluyor, bazıları bulmuyor. Ama bence bu karara saygı duymak gerekiyor. Biz kendi işimize, kontrolümüzde olan şeylere odaklanmamız lazım. Neyi daha iyi yapabileceğimize bakarak bu süreci değerlendirmek lazım"


"Sahalardan uzak kalmamız bize değişik geliyor"


Antrenmanlarla eski formlarını yakalamaya çalıştıklarını aktaran Deniz Türüç, şunları aktardı:


"Futbolcu her gün idman yapmaya alışık. Ailesiyle bu kadar vakit geçirmeye alışık değil. Bir taraftan güzel oldu ama ne kadar evde çalışsak da saha gibisi, futbol gibisi olmuyor. İster istemez özlüyoruz. Şimdi iki üç hafta oldu çalışmalara başlayalı. Eski tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz. Evinde ne kadar çalışsan da sahalardan uzak kalmamız bize değişik geliyor. Kendi adıma konuşursam çift idmanla geçirdiğim birçok gün oldu ama sahaya geldiğinde kondisyonunun farklı olduğunu anlıyorsun. O açıdan çok çalışmak gerekiyor. Sağ olsun kulübümüz her şeyi ayarladı. Koşu bandını, bisikleti, neye ihtiyacımız varsa hepsini ayarladı. Bizim için önemli bir şeydi. Futbolcu ister istemez evinde oturduğunda hiçbir şey yapmazsa kilo alır. Dışarıdaki tempoya, idman temposuna alışığız. Bu yüzden bizim için iyi bir süreç oldu. Her gün online da olsa bir idmanımız oldu. Değişik olsa da idman yapmış olduk."


Pandeminin sebep olduğu yeni yaşama alışmak zorunda olduklarını kaydeden Deniz Türüç, "Bu yaşam tarzına uymamız lazım. Kendi sağlığımız ve ailemiz için buna uymak gerekiyor. İnşallah en kısa sürede geçer. Alışamadığımız, farklı bir hastalık. Birçok insan hayatını kaybetti. Herkes çok üzgün. Alışkanlık haline getirmemiz lazım. Hayatta her şeyden önce sağlık gelir. Sağlığımızı korumak için de kurallara uymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu



Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:09 

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: 'Kupayı kaldırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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