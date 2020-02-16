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Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nın sol bacağında yırtık tespit edildi
6 saat önce
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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