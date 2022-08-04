Emre Mor: "Sezon sonu iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum" - Son Dakika
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Emre Mor: "Sezon sonu iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum"

04.08.2022 23:48
Emre Mor: "Sezon sonu iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum"

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, büyük bir kulübü temsil ettiklerini dile getirerek, sezon sonunda iyi şeyler başarabileceklerine inandığını ifade etti.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, büyük bir kulübü temsil ettiklerini dile getirerek, sezon sonunda iyi şeyler başarabileceklerine inandığını ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek, turun kapısını araladı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni kattığı Emre Mor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Mor, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama geliştirmemiz gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. 3-0'lık bir galibiyet bizler açısından keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten ötürü oldukça mutluyum. Tabi yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz. İşleri daha iyi ortaya koymak ve hocanın istediklerini daha iyi ortaya koymak adına bu da birazcık zaman gerektiriyor. Zamanla her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HOCAMIN GÜVENİNİ YERİNE GETİRMEK ADINA 11'DEYDİM"

Dinamo Kiev müsabakasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine güvendiğini vurgulayan genç futbolcu, "Son maçtan sonra hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak fiziksel anlamda da zor olmuştu. O açıdan fiziksel anlamda yeterli olamadım. Bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonrasında tekrar beni ilk 11'de bugün sahaya sürdü. Ben de kendimi göstermek istedim. Onun bana olan güvenini yerine getirmek adına 11'deydim. İyi bir şekilde performans ortaya koymaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONU GÜZEL ŞEYLER BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Pazartesi günü Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Ümraniyespor müsabakasını kazanmak istediklerinin altını çizen Emre Mor açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Azmimiz, hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi oynayacağımız maçı da elbette kazanmak istiyoruz. Kazanacak kaliteye de sahibiz. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz elbette başarılar ve zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Sezon sonunda güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum."

(Bora Akyol - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Emre Mor: 'Sezon sonu iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum' - Son Dakika

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