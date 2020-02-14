Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'ten hakkındaki ithamlara cevap Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'ten hakkındaki ithamlara cevap Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'ten hakkındaki ithamlara cevap Açıklaması

11 dakika önce

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, hakkında Galatasaray derbisinde oynamak istemediği yönünde sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'ten hakkındaki ithamlara cevap Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, hakkında Galatasaray derbisinde oynamak istemediği yönünde sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığından ötürü kaçıracağı maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Hakkında yapılan suçlamaları kendisine yakıştırmadığını vurgulayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, şunları kaydetti:

"Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştırmıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum."

Garry Rodrigues, 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a gelmiş ve 2018-2019 sezonunda sarı-kırmızılı kulüple yolunu ayırmıştı.

Garry Rodrigues, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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