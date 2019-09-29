Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"
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Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"

40 dakika önce

Sarı-lacivertli futbolcular Luiz Gustavo, Max Kruse ve Vedat Muric, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Gustavo:

Sarı-lacivertli futbolcular Luiz Gustavo, Max Kruse ve Vedat Muric, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.


Brezilyalı Gustavo, derbinin çekişmeli geçtiğini belirterek, "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu mümkün olmadı. Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları alıp, sezon sonundaki hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.


Derbiye çok iyi hazırlandıklarını aktaran Luiz Gustavo, "İki takım arasındaki rekabeti herkes çok iyi biliyor. Benim için de iyi oldu. Biz oyuncular için böyle maçlar oynamak ayrıcalıktır." diye konuştu.

Luiz Gustavo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:51 
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