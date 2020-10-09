Fenerbahçeli futbolcu Lemos, takımdaki rekabetten memnun Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Lemos, takımdaki rekabetten memnun Açıklaması

09.10.2020 17:15
Fenerbahçeli futbolcu Lemos, takımdaki rekabetten memnun Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, takımdaki rekabetin sezona olumlu yansıyacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, takımdaki rekabetin sezona olumlu yansıyacağını söyledi.

Lemos, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda çok fazla oyuncu olduğuna dikkati çekerek, "Hepsi de as oynayabilecek oyuncular. Bu çok iyi bir şey. Antrenmanlarda herkes ilk 11'de oynayabilmek için büyük bir savaş veriyor. İlk 11'de oynadıktan sonra da yerini koruyabilmek için gerçekten herkes çok çalışıyor. Dolayısıyla takımımız için bu kadar güçlü olmamız iyi bir şey." diye konuştu.

Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yaptığı penaltının ardından kırmızı kart görmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Lemos, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok kötü bir his. Defans oyuncusu penaltıya sebebiyet verdiğinde çok kötü hisseder. Günümüz futbolunda bunu daha sık görüyoruz çünkü artık VAR sistemi var. Bütün ince detaylar net şekilde gözüküyor. Top eline değmiş mi, defans oyuncusunun bir müdahalesi var mı? Bunlar çok net gözüktüğü için biz defans oyuncuları böyle bir risk altındayız. Son maçta 2 penaltıdan ilki elime çarptı. Fakat ikinci pozisyonda, hakeme de söyledim herhangi bir temasım olmadı. Görüntülerde de bu çok net şekilde belli oluyor. Tabii hakemler de hata yapabilirler. Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim."

Mauricio Lemos, Fenerbahçe, Savaş, TV, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Lemos, takımdaki rekabetten memnun Açıklaması - Son Dakika Spor

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