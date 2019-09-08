Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.
17 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak. - İSTANBUL
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