Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.
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Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

17 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı., System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak. - İSTANBUL

Luiz Gustavo, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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