Mesut Özil: Pereira da bizim gibi hücum istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum futbolu oynatmak istediğini belirterek, "Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki orta saha, çalışmaların iyi gittiğini dile getirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız. Özellikle Caner'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.