Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı - Son Dakika Spor
Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Fatih Terim'den kupa rotasyonu Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı!