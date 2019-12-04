Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Türkiye Kupası, İstanbulspor, victor moses, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama
Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Fatih Terim'den kupa rotasyonu Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]