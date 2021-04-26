Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'nın çekildiği belirtildi.
Adalesindeki bir kasta kısmi yırtık (grade 2) tespit edilen milli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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