Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas, tatil için ABD'ye gitti. İstanbul Havalimanı'na kız arkadaşıyla beraber gelen Yunan futbolcu, 10 günlük tatilini Miami 'de geçirecek. Pelkas, pasaport işlemlerini yaptırdığı sırada taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmazken, işlemlerin ardından uçağın kalkacağı kapıya doğru hareket etti. - İSTANBUL

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