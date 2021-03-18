Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor

18.03.2021 16:55

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları derbiyi kazanacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları derbiyi kazanacaklarına inandığını söyledi.

Pelkas, sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça dair görüşlerini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

İç sahada oynadıkları lig maçlarında 6 mağlubiyet yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Dimitrios Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Pelkas, "Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var." şeklinde görüş belirtti.

Lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunmalarına rağmen şampiyonluk iddialarının devam ettiğini vurgulayan Dimitrios Pelkas, şunları kaydetti:

"Bizim şampiyonluk inancımız sonsuz. 11 maç kaldı ve kazanabileceğimiz çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Tabii ki son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk, kötü bir andı bizler için. Ancak özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız. Biz de bir söz vardır, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım.' diye. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor."

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yunan, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı 15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor         
17:50
Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var         
17:22
Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi         
17:05
Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı         
16:55
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 18:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei