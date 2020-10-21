Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, daha iyi olacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, daha iyi olacağına inanıyor Açıklaması

21.10.2020 14:25
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, daha iyi olacağına inanıyor Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, çalışarak daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, çalışarak daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın güzel bir kimyaya sahip olduğunu belirterek, "Daha da iyiye gideceğimizi inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce takıma dahil olduğunu hatırlatan Pelkas, "Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabii ki bu başlangıçta biraz sıkıntı yaratıyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Göztepe maçında daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayı ilk kez Göztepe karşısında giyen Pelkas, ilk maçta gol atmanın mutluluğunu da yaşadığını vurgulayarak, "İlk maçımda galip geldik. Gol attım. Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize öz güven katarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesi

Takım arkadaşı Ozan Tufan'ın Göztepe maçında adını unuttuğu için kendisine "Yunanistan" diye hitap etmesine değinen Pelkas, şunları söyledi:

"Duydum bunu, çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı."

"Taraftarları mutlu edeceğiz"

Fenerbahçe'nin sezon hedeflerine değinen Pelkas, "Şampiyonluk için oynayacağız. Taraftarları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pelkas, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile evlerinde oynayacakları maçla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:

"Stadı dolu görmek isterdim. Pandemi sürecinden dolayı maalesef böyle olmuyor. Stadı içeriden göremedim. Sadece ofislerinde bulundum. İlk defa stadı içeriden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu, taraftarın nasıl bir atmosfer yarattığını videolardan gördüm. Umarım bu süreç sonrası en yakın zamanda saha içinde buluşuruz."

Fenerbahçe, Göztepe, oyunlar, Yunan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, daha iyi olacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor

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