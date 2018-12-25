Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcu Slimani'den Mendil Satan Çocuklara 100 Lira Harçlık

Fenerbahçeli Futbolcu Slimani'den Mendil Satan Çocuklara 100 Lira Harçlık

1 saat önce

SPORTOTO Süperlig'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı.

Fenerbahçeli Futbolcu Slimani'den Mendil Satan Çocuklara 100 Lira Harçlık, System.String[]
SPORTOTO  Süperlig'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı. Slimani yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 lira harçlık verdi. 

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ

Slimani'nin 100 lira verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na bazen geldiğini söyleyerek, "Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 lira verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz.  Suriyeliyiz. Allah'a şükür para veren oluyor" dedi.

- Gökbudak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cülerin İdamını Planladığı Aykut Demir: İlmiği Onların Boynuna Geçiren Allah'a Hamd Olsun Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı

Galatasaray, Henry Onyekuru İçin Everton'a 7 Milyon Euro Teklif Etti Fenerbahçeli Islam Slimani, Havalimanında Suriyeli Bir Çocuğa 100 Lira Harçlık Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:00:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcu Slimani'den Mendil Satan Çocuklara 100 Lira Harçlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]