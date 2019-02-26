Fenerbahçeli Futbolcu Tolgay Arslan Açıklamalarda Bulundu
39 dakika önce
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş
ile Fenerbahçe
arasında oynanan derbi maçının ardından Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:21 Kaynak: AA
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum
Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi
FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti