Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcu Tolgay Arslan Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçeli Futbolcu Tolgay Arslan Açıklamalarda Bulundu

39 dakika önce

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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