Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan: "İnşallah sezonu kupayla bitiririz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan: 'İnşallah sezonu kupayla bitiririz' - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan: "İnşallah sezonu kupayla bitiririz"

6 saat önce

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, sezonu kupayla bitirmek istediklerini ifade etti.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan:

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, sezonu kupayla bitirmek istediklerini ifade etti.

FB TV'ye açıklamada bulunan 29 yaşındaki futbolcu, hem dünyanın hem de ülkenin çok farklı bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Ligde kalan süreçte önemli sürprizlerin yaşanabileceğini belirten Tolgay, "Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aynı şekilde futbol dünyasını da etkiledi. Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçte çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tolgay, şöyle devam etti:

"Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı. Birbirimize çok dikkat ettik. Daha güzel bir aile ortamı oldu. Herkes birbirine sahip çıktı. Hocalarımız, fitness ekibi, Emre ağabey (Belözoğlu) her şeye dikkat ettiler. İnşallah kalan maçlarımızı da iyi bitiririz, inşallah sezonu kupayla bitiririz. Bu süreç önümüzdeki sezona da hazırlanmak için önemli. Seneye de inşallah iyi başlarız."

Yeniden sahada antrenmanlara başlamanın kendilerini zorladığını da vurgulayan Tolgay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence çok zor bir başlangıç olacak. Zaten sezona başlarken gerçekleştirdiğimiz kamp gibi yani koşularla başladık. Testlerimiz de yapıldı. Açıkçası nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çok ilginç maçlar olacak. Çok sürprizler çıkabilir. En önemlisi taraftar olmadan oynayacağız. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda taraftarsız olmak da hiç aklıma gelmiyor. Futbolda taraftarın olmaması büyük eksiklik. Bizim işimiz futbol oynamak. Kuralları başka insanlar veriyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Çok ilginç olacak. Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin. Uçakla deplasmana gideceksin. Orada tekrar otobüse binerek otele gideceksin. Normal bir futbol ortamı olmaz. Deplasman maçları daha da zor olacak. Ama bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Güçlü ve güzel bir ülkeyiz. Her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bu süreci atlatarak güzel günlerimize döneceğiz."

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:34 Kaynak: AA

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