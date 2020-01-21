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Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol...
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
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