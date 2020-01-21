Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, 'bilinçli sarı kart görme' gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol... - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol...

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric,

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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